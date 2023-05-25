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07:47, 25 мая 2023Мир

Раскрыты тайные поставки снарядов Южной Кореи на Украину через США

WSJ: Сеул тайно отправил сотни тысяч артиллерийских снарядов через США в Киев

Фото: Carlos Barria / Reuters

Сотни тысяч южнокорейских артиллерийских снарядов тайком отправляются на Украину через Соединенные Штаты, несмотря на первоначальное сопротивление Сеула вооружению Киева, сообщила газета The Wall Street Journal.

WSJ со ссылкой на неназванные источники утверждает, что Сеул достиг «конфиденциальной договоренности» с Вашингтоном о передаче снарядов Соединенным Штатам для дальнейшей доставки на Украину, после того как в прошлом году Белый дом обратился к своему азиатскому союзнику с просьбой оказать артиллерийскую поддержку.

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Виктория Кондратьева
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