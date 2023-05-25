Южная Корея задумалась о поставках боеприпасов Украине

Советник президента Южной Кореи Чо Тхэ Ен: Сеул может начать поставлять Украине боеприпасы

Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ен рассказал, что страна задумалась о поставках Украине боеприпасов в будущем. По его словам, власти намерены рассмотреть данный вопрос, сообщает агентство Yonhap.

«Мы планируем в дальнейшем рассмотреть (возможность поставки боеприпасов — прим. «Ленты.ру») после мониторинга ситуации на местах и в свете других ситуаций», — заявил он.

При этом Чо Тхэ Ен отметил, что в настоящее время у Сеула нет намерений отправлять Киеву снаряды. Он также напомнил, что Южная Корея предоставляет Украине как гуманитарную, так и финансовую помощь.

Ранее стало известно, что первая фаза обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16 пройдет в Великобритании. Уточняется, что начальные тренировки пройдут около 20 летчиков.