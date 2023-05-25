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03:59, 25 мая 2023Мир

Первая фаза обучения украинских пилотов полетам на F-16 пройдет в Британии

Foreign Policy: первая фаза обучения пилотов ВСУ полетам на F-16 пройдет в Британии

Фото: Reuters

Первая фаза обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16 пройдет в Великобритании. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на представителя британского правительства.

Источник рассказал, что начальное обучение освоят около 20 летчиков. Он уточнил, что бойцы ВСУ пройдут наземную базовую подготовку. По его словам, затем они будут готовы к более углубленному обучению на боевых самолетах.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон начнет обучать пилотов ВСУ летом. Политик подчеркнул, что эти мероприятия «идут рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами в предоставлении ВСУ истребителей F16». В 2022 году британская сторона подготовила 15 тысяч украинских военнослужащих.

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Марина Совина
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