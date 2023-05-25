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15:17, 25 мая 2023Мир

Песков сравнил помощь Киеву с поддержкой терроризма

Песков: Вашингтон, Лондон и Париж с Берлином поддерживают терроризм, помогая Киеву

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил помощь Киеву с поддержкой терроризма, передает ТАСС.

«Получается, что, поддерживая киевский режим и де-факто, и де-юре, и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы», — сказал политик.

Ранее представитель Кремля заявил, что говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине преждевременно, предпосылки для этого пока отсутствуют. Так он ответил на вопрос, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта России ближе и есть ли у Москвы свой подобный вариант.

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Виктория Кондратьева
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