Песков: Вашингтон, Лондон и Париж с Берлином поддерживают терроризм, помогая Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил помощь Киеву с поддержкой терроризма, передает ТАСС.

«Получается, что, поддерживая киевский режим и де-факто, и де-юре, и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы», — сказал политик.

Ранее представитель Кремля заявил, что говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине преждевременно, предпосылки для этого пока отсутствуют. Так он ответил на вопрос, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта России ближе и есть ли у Москвы свой подобный вариант.