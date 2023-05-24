Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:11, 24 мая 2023Россия

Песков ответил на вопрос о российском плане мирного урегулирования на Украине

Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Петров / News.ru / Global Look Press

Говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине преждевременно, предпосылки для этого пока отсутствуют. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта России ближе и есть ли у Москвы свой подобный вариант. «Специальная военная операция продолжается», — добавил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите G7 заявила, что мирные переговоры между Москвой и Киевом на равных условиях неприемлемы. «Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков оценил возможность переговоров Москвы и Киева
Россиянка отдохнула в Египте и описала поездку фразой «потратили деньги и нервы»
Песков ответил на вопрос о российском плане мирного урегулирования на Украине
Психолог раскрыла способы разжечь угасшую страсть в сексе
Названы девять причин проблемы госдолга США
Таинственное тикание привело колумбийских ученых к созданию с зелеными костями
С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата
В Европарламенте исключили ослабление санкций против России
В ВОЗ призвали готовиться к новой смертельной пандемии
Объяснен механизм контроля вируса без лекарств у некоторых зараженных ВИЧ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.