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07:30, 25 мая 2023Путешествия

Российский тревел-блогер раскрыл пугающие особенности Таиланда

Тревел-блогер «Дзен» пожаловался на низкий уровень сервиса и мошенников в Таиланде

Фото: Sara Dubler / Unsplash

Российский путешественник раскрыл пугающие особенности Таиланда. Об этом он рассказал в личном блоге «Мой автодом» на платформе «Дзен».

Тревел-блогер пожаловался на низкий уровень сервиса на популярных курортах азиатской страны. «Сейчас все недостатки тайского сервиса дополнились тем, что во время ковидных ограничений турпоток значительно снизился и далеко не все отели еще успели оправиться от них или даже открыться, — пояснил он. — Возникают проблемы и с тем, что отель может работать, а вот ресторан в его пределах — просто-напросто стоит без дела и без персонала».

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Более того, россиянин отметил, что в Таиланде процветают мошеннические схемы. «Могут не вернуть залог за авто или байк, — добавил он. — Наглые тайцы просто скажут, что вы повредили транспорт и отправят отдыхать вас куда подальше. Повсеместно неправильно дают сдачу. Спокойно могут "забыть" отдать пару десяток бат».

Путешественник также напомнил, что Таиланд кишит разного рода живностями, в том числе ядовитыми рыбами, морскими ежами и медузами. «Добавим к ним комаров, которые переносят лихорадку Денге, змей, ползающих везде, поэтому любая прогулка может закончиться не очень приятно», — подчеркнул он.

Россиянин заявил, что на тайских курортах нередки и случаи отравления. «Вода из-под крана непригодна для употребления, — резюмировал он. — В некоторых провинциях ей даже нельзя чистить зубы или мыть еду».

Ранее в мае российским туристам стали доступны дешевые туры на Кипр с вылетом в конце мая. В частности, туроператор Tez Tour предложил россиянам отправиться в популярную пляжную страну Европы по суперцене. Стоимость недельной путевки начинается от 22,8 тысячи рублей на человека.

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Фариза Бацазова
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