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12:45, 25 мая 2023Интернет и СМИ

Ведущая популярного шоу словами «стала жестче» рассказала о переменах на проекте

Наставница в «Пацанках» Мария Третьякова заявила, что благодаря героиням шоу стала жестче

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая и наставница в реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Мария Третьякова заявила, что благодаря героиням проекта стала жестче. Об этом она рассказала в интервью порталу PopCornNews.

«Отвечу очень коротко: я стала жестче», — сказала она в ответ на вопрос о том, чему научилась у участниц телешоу. Вместе с тем Третьякова заверила, что героини программы никогда не проявляли по отношению к ней агрессию.

Ведущая также высказалась о причинах популярности шоу. Она предположила, что проект востребован у зрителей, так как позволяет сравнивать себя с другими людьми, видеть перемены в человеке и осознавать личные жизненные трудности. «Люди видят и понимают, что даже самая трудная и отчаянная ситуация разрешима. Пока есть жизнь, можно все исправить», — добавила Третьякова.

Реалити-шоу «Пацанки» выходит на «Пятнице!» с 2016 года. Героини проекта — девушки с асоциальным поведением, желающие кардинально изменить жизнь. Для этого они выполняют в шоу разные задания и участвуют в испытаниях.

Ранее Мария Третьякова рассказала, что участницы проекта не выводят ее из себя, не раздражают и не шокируют, однако иногда возникают эмоционально сложные моменты. Телеведущая также описала одну из самых сложных ситуаций на шоу.

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Маргарита Щигарева
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