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03:56, 25 мая 2023Мир

В США заявили об отсутствии выбора у России в ситуации по Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США лишили Россию выбора в украинском вопросе

Фото: Unsplash

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США не оставили России выбора в ситуации на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor.

По мнению военного, Вашингтон привык игнорировать интересы других сторон. Кроме того, американские власти нередко проводят внешнюю политику, до конца не понимая свои потребности. Он уточнил, что США лишили Россию выбора в украинском вопросе.

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«Именно так все и произошло в данном конкретном случае. В США никто не был особенно заинтересован в том, чтобы с кем-то воевать, и уж точно не хотел спонсировать военные действия против России. Но мы, в общем-то, не оставили [президенту России Владимиру] Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе», — отметил экс-советник Пентагона.

Макгрегор добавил, что Вашингтон был способен избежать такую ситуацию и заставить Украину остановить дискриминацию русскоязычного населения.

«Путин подписал Минские соглашения, его заверили в том, что Запад окажет давление на Украину, чтобы она выполняла свои обязательства по этим договоренностям, но все это в итоге рухнуло», — заключил он.

Ранее Макгрегор развеял миф об украинском конфликте. Он заявил, что Запад больше не верит в миф о победе ВСУ.

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Марина Совина
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