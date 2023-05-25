Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад недооценил возможности экономики и армии России

Запад недооценил возможности армии и экономики России, которая устояла под натиском санкций и рестрикций. О недооценке военного и экономического потенциала Москвы высказался экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Минувший год [Запад] ничему не научил. С прошлого марта нам уже целый год внушают: дескать, у России со дня на день кончатся ракеты, они так долго точно не потянут и так далее. Но на протяжении последних трех недель мы видим, что Россия наносит ракетные и авиационные удары с невиданными доселе темпами, притом украинское ПВО не имеет возможности их сбить», — заявил бывший служащий ЦРУ.

Ранее обозреватель издания The American Conservative Брэдли Делвин высказал подозрения на счет того, что президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над страной, уступив его Главному управлению разведки Министерства обороны.