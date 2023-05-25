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03:12, 25 мая 2023Экономика

В России зафиксировали дефицит управленцев

«Ъ»: массовая эмиграция и запрос на новые навыки спровоцировали дефицит управленцев

Фото: Unsplash.com

Представители российских кадровых агентств зафиксировали дефицит управленцев в стране. Спрос на топ-менеджеров породили массовая эмиграция руководителей за границу и запрос на новые навыки, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что второстепенной проблемой стала необходимость редких управленческих компетенций. Как пояснила управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина, в настоящее время требуются антикризисные лидеры, способные быстро решать задачи в условиях нехватки времени и информации, которые не боятся начинать заново в случае, например, введения очередных санкций или разрыва логистических цепочек.

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Чтобы найти кадры на нужные позиции, компании готовы увеличивать зарплату кандидатам, разрешать работать удаленно или по совместительству, перестраивать структуру подразделений.

В первую очередь топ-менеджеры необходимы в фирмах, занимающихся нефтедобычей, металлами, химическим производством, агробизнесом.

Ранее первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков заявил, что дефицит кадров можно назвать главной проблемой для российской промышленности. По его словам, у отечественной промышленности есть инвестиционный ресурс и технологические компетенции, поэтому санкции и попытки отключить Россию от глобальных кооперационных цепочек и поставщиков влияют на нее слабо.

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Марина Совина
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