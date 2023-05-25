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13:03, 25 мая 2023Бывший СССР

В Киеве усомнились в полноценности ЕС и НАТО без Украины

Спикер Верховной Рады Стефанчук: ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины

Фото: Pontus Lundahl / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Без Украины Европейский союз (ЕС) и НАТО никогда не будут полноценными. Такое предположение спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сделал во время выступления перед депутатским корпусом сейма и сената Польши, передает РИА Новости.

Он также выразил благодарность польским сенаторам за резолюцию по поддержке ускоренного вступления Украины в НАТО и предоставление республике гарантий безопасности до присоединения к Североатлантическому альянсу.

Ранее сообщалось, что спикер сейма Польши Эльжбета Витек заявила о невозможности вступления Украины в НАТО до конца вооруженного конфликта в республике. При этом она отметила, что Киев находится на хорошей и быстрой дороге вступления в ЕС.

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Алевтина Запольская
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