В Киеве усомнились в полноценности ЕС и НАТО без Украины

Спикер Верховной Рады Стефанчук: ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины

Без Украины Европейский союз (ЕС) и НАТО никогда не будут полноценными. Такое предположение спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сделал во время выступления перед депутатским корпусом сейма и сената Польши, передает РИА Новости.

Он также выразил благодарность польским сенаторам за резолюцию по поддержке ускоренного вступления Украины в НАТО и предоставление республике гарантий безопасности до присоединения к Североатлантическому альянсу.

Ранее сообщалось, что спикер сейма Польши Эльжбета Витек заявила о невозможности вступления Украины в НАТО до конца вооруженного конфликта в республике. При этом она отметила, что Киев находится на хорошей и быстрой дороге вступления в ЕС.