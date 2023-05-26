Стало известно о попытке Украины атаковать российский аэродром

Shot: Украина пыталась атаковать военный аэродром Морозовск в Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пыталась атаковать военный аэродром Морозовск в Ростовской области. Удар Киев пытался нанести из ракетно-тактического комплекса «Гром», пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, на удар из «Грома» указывает скорость полета сбитой ракеты, которая, предварительно, составляла около 5000 километров в час. Известно, что ракета летела на высоте 17 километров, ее сбила система противовоздушной обороны (ПВО).

Ракетно-тактический комплекс «Гром» используется для поражения объектов, которые находятся на расстоянии до 280 километров от точки старта. Он может поразить самолеты и вертолеты, которые находятся на стоянках аэродромов, а также объекты противовоздушной и ракетной обороны.

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету в районе Морозовска Ростовской области в ночь на пятницу, 25 мая. Тогда губернатор российского региона Василий Голубев призвал сохранять спокойствие.