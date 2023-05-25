В Ростовской области сбили украинскую ракету

Ростовский губернатор Голубев заявил, что ПВО сбила украинскую ракету в районе Морозовска

В районе Морозовска Ростовской области сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его заявлению, сбита украинская ракета.

«Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие», — добавил он.

Ранее власти Великобритании приняли решение предоставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. По словам главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, цель поставок заключается в том, чтобы другие страны не требовали от Киева пойти на уступки ради заключения мира с Москвой.

В это же время в Германии высказались за передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам эксперта Христианско-демократического союза (ХДС) и полковника в отставке Родериха Кизеветтера, передача подобного оружия Киеву должна стать новой стратегией Запада по поддержке Украины.