В Германии высказались за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus

В Германии высказались за передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus

В Германии высказались за передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, дальность поражения которых может составлять до 500 километров. Об этом сообщает RND.

По словам эксперта Христианско-демократического союза (ХДС) и полковника в отставке Родериха Кизеветтера, передача подобного оружия Киеву должна стать новой стратегией Запада по поддержке Украины. «Партнеры Украины теперь должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что Украина может использовать в общевойсковых боях и что разрешено международным правом», — сказал политик.

Кизеветтер подчеркнул, что отправка Taurus стала бы полезным вкладом Германии и призвал западные страны поставить на Украину все, «что НАТО использовало бы само». «Здесь не должно быть больше красных линий. Десять лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 таких крылатых ракет, но только около 150 из них до сих пор находятся в строю», — заключил член ХДС, подчеркнув, что разумнее отдать оружие Киеву.

Эксперт по ракетам из Университета Осло Фабиан Хоффманн также обратил внимание, что немецкие Taurus являются аналогом британских Storm Shadows, которые принесли Киеву «относительно большой успех». Он отметил, что оба вида вооружений могут использоваться очень гибко, дальность действия Taurus даже немного больше.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow. Всего было выпущено семь ракет. Четыре из них — британские Storm Shadow, а еще три — ложные цели. В итоге шесть ракет смогли перехватить средства противовоздушной обороны (ПВО), однако одна все-таки упала на окраине города и повредила столовую.