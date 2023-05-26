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15:14, 26 мая 2023Моя страна

В Казани откроется новый парк аттракционов

В Казани 1 июня откроется новый парк аттракционов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Казани 1 июня, в Международный день защиты детей, на территории городского ипподрома откроется новый парк аттракционов. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой подрядчика проекта и основателя агентства Klatcen Digital Алену Кулагину.

Парку дали название «Тулпар», что в переводе с татарского языка означает «быстроногий конь». В нем планируется установить 25 аттракционов для детей от трех лет и взрослых.

Ранее сообщалось, что в Челябинске третьего июня проведут фестиваль мороженого «Единорожок» в честь Дня защиты детей. Дети и их родители смогут попробовать сладкую вату и всевозможные виды мороженого, например, классическое, мягкое и даже жареное.

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Алиса Удовик
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