В Казани откроется новый парк аттракционов

В Казани 1 июня откроется новый парк аттракционов

В Казани 1 июня, в Международный день защиты детей, на территории городского ипподрома откроется новый парк аттракционов. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой подрядчика проекта и основателя агентства Klatcen Digital Алену Кулагину.

Парку дали название «Тулпар», что в переводе с татарского языка означает «быстроногий конь». В нем планируется установить 25 аттракционов для детей от трех лет и взрослых.

Ранее сообщалось, что в Челябинске третьего июня проведут фестиваль мороженого «Единорожок» в честь Дня защиты детей. Дети и их родители смогут попробовать сладкую вату и всевозможные виды мороженого, например, классическое, мягкое и даже жареное.

