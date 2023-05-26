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13:30, 26 мая 2023Культура

Семья Баталова выразила недовольство условным сроком для актрисы Дрожжиной

Семья Баталова заявила о недовольстве сроком для Дрожжиной, похитившей имущество артиста

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Семья народного артиста СССР Алексея Баталова выразила недовольство тем, что актрисе Наталии Дрожжиной, признанной виновной в хищении имущества актера, дали условный срок. Об этом сообщил адвокат родственников актера Сергей Лукин, передает в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

Лукин отметил, что семья Баталова надеялась, что Дрожжину возьмут под стражу в зале суда и дадут реальный срок. «Почитаем сам приговор, подумаем. Может быть, мы в этой части обжалуем приговор за мягкость. Но мы пока об этом не думали», — подчеркнул адвокат семьи артиста.

В пятницу, 26 мая, Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор Михаилу Цивину, Наталии Дрожжиной и Дмитрию Бублию, похитившим имущество семьи Алексея Баталова.

Цивина приговорили к пяти годам колонии общего режима, Дрожжину — к четырем годам условно. Нотариус Бублий получил пять лет лишения свободы.

Следствие и суд установили, что Цивин и Дрожжина обманом заставили вдову актера и его младшую дочь подписать доверенности на распоряжение всеми деньгами с их расчетных счетов. В 2019-2020 годах фигуранты присвоили 20 миллионов рублей.

Помимо этого, с помощью Бублия фигуранты получили право собственности на квартиру, долю в другой квартире и нежилое помещение. Ущерб от действий злоумышленников составил в общей сложности более 57 миллионов рублей.

Дрожжина и Цивин не признали свою вину. Бублий признал вину частично.

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Анастасия Астахова
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