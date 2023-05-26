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12:09, 26 мая 2023Силовые структуры

Похитившим имущество российского актера Баталова огласили приговор

Суд в Москве огласил приговор аферистам, похитившим имущество актера Баталова

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор Михаилу Цивину, Наталии Дрожжиной и Дмитрию Бублию, похитившим имущество семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Цивина и Дрожжину признали виновными по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с лишением гражданина права на жилое помещение») УК РФ. Дрожжиной назначили наказание в виде четырех лет условно, Цивина приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Нотариус Бублий получил пять лет общего режима по части 5 статьи 33 и части 4 статьи 159 («Пособничество в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с лишением гражданина права на жилое помещение»), а также статье 202 («Злоупотребление полномочиями частным нотариусом») УК РФ. Фигуранта также лиши права заниматься нотариальной деятельностью на три года.

Следствие и суд установили, что Цивин и Дрожжин вошли в доверие к вдове актера и его младшей дочери и на протяжении нескольких лет помогали им в решении бытовых вопросов. Однако позже аферисты обманом заставили потерпевших подписать доверенности на распоряжение всеми деньгами с их расчетных счетов, а также получили право собственности на долю в квартире и нежилое помещение. В 2019-2020 года фигуранты присвоили 200 миллионов рублей.

Дрожжина и Цивин не признали свою вину. Бублий признал вину частично.

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Илона Палей
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