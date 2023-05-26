В российском регионе ввели полный запрет на запуск беспилотников

В Липецкой области ввели запрет на использование всех типов беспилотников и пиротехники

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о решении властей региона ввести полный запрет на использование гражданами всех типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в Telegram-канале по итогам заседания регионального оперштаба.

Запрет касается беспилотников любой массы и типа, а также салютов и пиротехники, говорится в сообщении.

«С пиротехникой — никаких исключений! Тотальный запрет. Поступает много жалоб от жителей, что вот опять поздно вечером где-то в городе грохотали», — высказался Артамонов. По его словам, он прекрасно понимает местных жителей, так как из соседних областей постоянно приходят тревожные новости о взрывах.

Исключения будут сделаны для беспилотников органов государственной власти и силовых структур, добавил глава региона.

25 мая беспилотники-камикадзе массово атаковали Белгородскую область, пограничники уничтожили минимум шесть дронов. Сначала беспилотники пытались атаковать село Старолесье, которое находится в километре от границы с Украиной. Затем Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать село Вязовое, которое располагается в 400 метрах от границы.