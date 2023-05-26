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11:18, 26 мая 2023Ценности

Хирург жены Дмитрия Тарасова показал ее грудь после пластики

Хирург Анастасии Костенко Дмитрий Мельников показал ее грудь, зажившую после пластики

Кадр: @drmelnikov

Хирург Дмитрий Мельников показал грудь второй вице-мисс Россия — 2014, жены футболиста Дмитрия Тарасова модели Анастасии Костенко после пластики. Соответствующая сторис появилось в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах пациентка предстала обнаженной по пояс со стикини на сосках. Медик сделал снимки с разных ракурсов, продемонстрировав заживший бюст. При этом он указал на сохранение отека.

«Нам осталось еще немного походить в компрессионном белье. Отек пока держится, но уже видно, какой формы будет конечный результат. Красиво?» — подписал он публикацию.

Ранее пластический хирург Матвей Гоглов высказался об асимметрии бюста Анастасии Костенко. По словам врача, у данного явления может быть несколько причин. Одна из них — асимметрия грудной клетки. Кроме того, одна грудь может отличаться от другой вследствие отека.

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Карина Черных
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