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18:48, 24 мая 2023Ценности

Хирург высказался об асимметрии груди жены Дмитрия Тарасова после пластики

Хирург Гоглов назвал рубцовую ткань возможной причиной асимметрии груди модели Костенко

Кадр: @kostenko.94

Пластический хирург Матвей Гоглов высказался об асимметрии бюста «Второй вице-мисс Россия — 2014», жены футболиста Дмитрия Тарасова, модели Анастасия Костенко после пластики. Его комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам врача, у данного явления может быть несколько причин. Одна из них — асимметрия пропорций грудной клетки. Кроме того, одна грудь может отличаться от другой вследствие отека, который сохраняется в течение некоторого времени после операции.

«А еще в силу специфики организма имплант могло поджать рубцовыми тканями, и грудь стала выше противоположной», — пояснил медик.

Ранее Анастасия Костенко оправдалась за асимметрию груди после пластической операции. 29-летняя жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала снимок в купальнике, показав подписчикам результат хирургического вмешательства. «Я нисколько не жалею. Все получилось очень красиво. Тогда интересно сыграл отек и свет из окна. Кажется, что они разной формы, но нет. Все симметрично и очень красиво», — уточнила она.

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Алина Гостева
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