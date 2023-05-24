Хирург высказался об асимметрии груди жены Дмитрия Тарасова после пластики

Хирург Гоглов назвал рубцовую ткань возможной причиной асимметрии груди модели Костенко

Пластический хирург Матвей Гоглов высказался об асимметрии бюста «Второй вице-мисс Россия — 2014», жены футболиста Дмитрия Тарасова, модели Анастасия Костенко после пластики. Его комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам врача, у данного явления может быть несколько причин. Одна из них — асимметрия пропорций грудной клетки. Кроме того, одна грудь может отличаться от другой вследствие отека, который сохраняется в течение некоторого времени после операции.

«А еще в силу специфики организма имплант могло поджать рубцовыми тканями, и грудь стала выше противоположной», — пояснил медик.

Ранее Анастасия Костенко оправдалась за асимметрию груди после пластической операции. 29-летняя жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала снимок в купальнике, показав подписчикам результат хирургического вмешательства. «Я нисколько не жалею. Все получилось очень красиво. Тогда интересно сыграл отек и свет из окна. Кажется, что они разной формы, но нет. Все симметрично и очень красиво», — уточнила она.