Жена Дмитрия Тарасова оправдалась за асимметричную грудь после пластики

Модель Анастасия Костенко оправдалась за асимметричную грудь после пластической операции

«Вторая вице-мисс Россия-2014» и модель Анастасия Костенко оправдалась за асимметрию груди после пластической операции. На эту тему она высказалась в Instagram(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

29-летняя жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала снимок в купальнике, показав подписчикам результат хирургического вмешательства. Однако некоторые поклонники не оценили новый бюст манекенщицы, о чем написали в многочисленных комментариях. «Одна больше другой — это заметно невооруженным глазом», — отметил один из фанатов.

Знаменитость, в свою очередь, ответила на критику хейтеров в одной из последних публикаций. По словам Костенко, она осталась довольна результатом работы хирурга. «Я нисколько не жалею. Все получилось очень красиво. Тогда интересно сыграл отек и свет из окна. Кажется, что они разной формы, но нет. Все симметрично и очень красиво», — уточнила она.

В апреле российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала лицо после первой пластической операции.