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13:18, 26 мая 2023Ценности

Александр Васильев оценил наряды Ольги Бузовой

Телеведущий Васильев заявил, что Бузова носит облегающие наряды в стиле модельера Юдашкина

Фото: RTVI Новости / YouTube

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев оценил наряды певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Размышлениями на соответствующую тему он поделился в программе «Вы держитесь!» на RTVI.

Эксперт заявил, что поп-исполнительница является обладательницей стройной фигуры и может себе позволить носить облегающую одежду. «К сожалению, не попадает в ноты, поэтому поет под фонограмму, но на сцене выглядит привлекательно. В стиле дизайнера Валентина Юдашкина», — пояснил телеведущий.

При этом он отметил, что покойный модельер любил в своих нарядах подчеркивать талию с помощью корсетов. Кроме того, Юдашкин часто использовал в своих работах летящие и обтягивающие ткани.

В августе 2022 года Александр Васильев объяснил любовь Ольгы Бузовой к мини-юбкам. По его мнению, подобную длину названного предмета гардероба больше всего предпочитают смелые и экстравагантные женщины. «Как говорит Надежда Бабкина, "бабы, которые ищут приключений на свою пятую точку". И с этим не поспорить. По моим прогнозам, короткие юбки точно будут носить до конца этого века», — заявил телеведущий.

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Карина Черных
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