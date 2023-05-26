В Германии предрекли наступление ВСУ в масштабах Второй мировой войны

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль предрек наступление ВСУ в масштабах Второй мировой войны

Экс-глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в беседе с телеведущей Майбрит Ильнер на канале ZDF предрек, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет крупнейшим сражением в Европе со времен Второй мировой войны.

«Вероятно, мы стоим накануне самого страшного сухопутного сражения со времен Второй мировой войны», — отметил Габриэль.

Бывший глава МИД ФРГ добавил, что ситуация на Украине будет ухудшаться. Противостояние рискует стать очень масштабным: 30-40 тысяч человек с украинской стороны против приблизительно такого же количества российских военных. При этом предотвратить столкновение не получится, поскольку за продолжение боевых действий выступают обе стороны, отметил он.

Ранее старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли заявил, что в начале контрнаступления украинская армия столкнется с интенсивными обстрелами со стороны российских сил.