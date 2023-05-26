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10:55, 26 мая 2023Мир

На Западе смоделировали ход украинского контрнаступления

FT: ВСУ столкнутся с обстрелами российской артиллерии в случае контрнаступления

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В случае начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские позиции украинская армия столкнется с интенсивными обстрелами артиллерии, препятствующей их продвижению через оборонительные линии, возведенные Российской армией. Такой ход наступательных действий Киева смоделировали в публикации Financial Times (FT).

По мнению Роба Ли, старшего научного сотрудника американского Института исследований внешней политики, российские укрепления построены и расположены таким образом, чтобы оставить наступающие украинские соединения без естественных укрытий, что приведет к большим потерям в ходе наступления. «Прорвать множество российских оборонительных линий без тяжелых потерь будет крайне сложно», — резюмировали западные обозреватели.

Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе генерал США Бен Ходжес заявил, что погодные условия станут одним из ключевых факторов, влияющих на начало контрнаступления ВСУ. Другими важными факторами Ходжес назвал готовность украинских солдат и то, «были ли российские войска ослаблены авиаударами или отвлечены длительными боевыми действиями в определенных районах, таких как Артемовск (украинское название города — Бахмут)».

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Виктория Кондратьева
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