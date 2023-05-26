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09:51, 26 мая 2023Мир

В США назвали влияющие на начало контрнаступления ВСУ факторы

Генерал Ходжес: погодные условия станут ключевым фактором для начала контрнаступления ВСУ

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Погодные условия станут одним из ключевых факторов, влияющих на начало контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший командующий силами НАТО в Европе генерал США Бен Ходжес, сообщает The Washington Post.

По его мнению, наземные условия будут одним из факторов, который Украина будет принимать во внимание при планировании наступательных операций. «Достаточно ли там сухо, чтобы обеспечить движение сотен тяжелых гусеничных бронированных машин и сотен БМП?» — отметил генерал.

Другими важными факторами Ходжес назвал готовность солдат ВСУ и то, «были ли российские войска ослаблены авиаударами или отвлечены длительными боевыми действиями в определенных районах, таких как Артемовск (украинское название — Бахмут)».

Ранее американский генерал усомнился в желании США помочь Украине в конфликте. Он считает, продолжающееся постепенное принятие решений Вашингтоном подрывает большую часть той хорошей работы, которую он уже проделал.

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Семен Александров
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