Американский генерал усомнился в желании США помочь Украине победить в конфликте

Генерал Ходжес: Вашингтон вел бы себя иначе, если бы хотел победы Украины в конфликте с РФ

В Вашингтоне вели бы себя иначе, если бы хотели победы Украины в конфликте с Россией. Об этом в интервью Politico заявил бывший командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Бен Ходжес.

Генерал прокомментировал поставки Киеву американских многофункциональных истребителей четвертого поколения F-16 и отметил, что продолжающееся постепенное принятие решений Вашингтоном подрывает большую часть той хорошей работы, которую он уже проделал.

«Если бы администрация [президента США Джо Байдена] решила, что она хочет, чтобы Украина действительно выиграла в этой войне, то все отговорки ушли бы, решения были бы приняты вовремя, а полный эффект поддержки Запада привел бы к скорейшему успешному завершению конфликта», — сказал он.

Ранее генерал США Бен Ходжес допустил провал контрнаступления украинских военных из-за давления Запада на Киев. По его словам, в администрации американского президента Джо Байдена есть политики, которые «не привержены абсолютной победе Украины».