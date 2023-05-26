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11:40, 26 мая 2023Экономика

В рецессии в Германии увидели угрозу для Европы

Bloomberg: нарушение устойчивости экономики Германии угрожает стабильности Евросоюза

Фото: Martin Meissner / AP

Нарушение устойчивости крупнейшей экономики Европы создает опасность для стабильности всего континента, пишет Bloomberg.

По мнению экспертов, текущая ситуация создала самую серьезную угрозу для благополучия Евросоюза со времен его создания. Главный исполнительный директор химического концерна BASF SE Мартин Брудермюллер считает, что проблемы, с которыми столкнулась Германия, будут только накапливается, и страну ожидает много перемен. «Мы были наивны, потому что казалось, что все прекрасно», — добавил он.

Германия на протяжении десятилетий была экономическим локомотивом Европы и в прошлом демонстрировала умение справляться с проблемами. Однако сейчас вопрос состоит в том, сможет ли правительство придерживаться устойчивой стратегии преодоления кризиса, считает агентство. В январе канцлер Олаф Шольц заявил, что Германии в этом году удастся избежать рецессии несмотря на энергетический кризис, но опубликованные 25 мая данные показывают, что экономика страны сокращалась с октября и показала рост всего дважды за последние пять кварталов.

Экономисты прогнозируют, что экономический рост Германии будет отставать от остальных стран региона «на долгие годы», и, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), экономика страны в этом году продемонстрирует худший результат среди стран G7. Однако Шольц настроен более оптимистично. «Перспективы немецкой экономики очень хорошие», — сказал канцлер после публикации данных за первый квартал.

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Главной проблемой для Берлина остается энергетика. Доступная электроэнергия является ключевым условием конкурентоспособности промышленности страны, при этом даже до прекращения поставок российского газа ее стоимость была одной из самых высоких в Европе. Неспособность стабилизировать ситуацию может спровоцировать отток производителей в другие страны.

Правительство планирует ограничить цены на электроэнергию до 2030 года для таких энергоемких сфер, как химическая промышленность. «Мы должны подумать о том, какие отрасли промышленности могут справиться с повышением цен на энергоносители, а какие нет, и сосредоточиться на будущем», — заявил главный исполнительный директор Siemens Роланд Буш. Это решение может обойтись налогоплательщикам Германии в 30 миллиардов евро (32 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что Германия столкнулась с первой рецессией со времен пандемии. По данным Федерального статистического управления (Destatis), ВВП страны в первом квартале 2023 года снизился на 0,3 процента по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, а в период с октября по декабрь прошлого года этот показатель сократился на 0,5 процента. Обновленные данные по ВВП Германии означают, что этот показатель в еврозоне, вероятно, также будет снижен, считают экономисты.

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Влада Горячева
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