Крупнейшая экономика Европы столкнулась с рецессией впервые после пандемии

Bloomberg: ВВП Германии в первом квартале 2023 года снизился на 0,3 процента

Германия столкнулась с первой рецессией со времен пандемии. Об этом со ссылкой на данные Федерального статистического управления страны (Destatis) пишет Bloomberg.

ВВП крупнейшей европейской экономики в первом квартале 2023 года снизился на 0,3 процента по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, а в период с октября по декабрь прошлого года этот показатель сократился на 0,5 процента. Снижение объема производства второй квартал подряд означает техническую рецессию. Согласно апрельским прогнозам, в первые три месяца текущего года ожидалась стагнация экономики страны.

В Destatis отметили, что рост цен в начале года повлиял на расходы домохозяйств Германии, которые в первом квартале 2023 года снизились на 1,2 процента. Люди тратили меньше, чем в предыдущем квартале, на продукты питания и напитки, одежду и обувь, а также на мебель. Меньше было куплено и новых автомобилей, что частично связано с прекращением субсидий на гибридные и электромобили в начале текущего года.

Экономисты Bloomberg отмечают, что обновленные данные по ВВП Германии означают, что этот показатель в еврозоне, вероятно, также будет снижен в первом квартале. Это указывает на стагнацию экономики региона, при этом при пересмотре каких-либо других параметров в сторону понижения можно будет говорить и о технической рецессии, добавили эксперты.

Падение покупательной способности, сокращение портфеля промышленных заказов, а также влияние самого агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики за последние десятилетия — все это говорит о слабой экономической активности, сказал экономист банковской группы ING Карстен Бжески. Специалисты банковского концерна Commerzbank прогнозируют, что рецессия во втором полугодии 2023 года в Германии более вероятна, чем восстановление экономики, которого продолжают ожидать большинство их коллег.

В апреле правительство Германии вдвое повысило прогноз по уровню ВВП в 2023 году — до 0,4 процента с ожидавшихся в январе 0,2 процента. Министр экономики Роберт Хабек подчеркнул, что ожидаемый уровень «конечно, совсем не удовлетворительный по сравнению с докризисными годами, но по сравнению с тем, чего нам приходилось опасаться зимой, это настоящий прорыв». В 2024 году кабмин прогнозирует ускорение роста до 1,6 процента.