Популярные юмористки с ТНТ рассказали о травле

Юмористка Зоя Яровицына рассказала, что ее оскорбляли в сети из-за проблем с кожей

Известные юмористки Зоя Яровицына и Карина Мейханаджян, выступающие в проекте «Женский Stand Up» на канале ТНТ, рассказали о травле из-за внешности. Высказывания комикесс прозвучали в выпуске шоу «Надкаст» на YouTube.

По словам Яровицыной, в школе сверстники высмеивали ее внешность. Став популярной, юмористка столкнулась с оскорблениями из-за проблем с кожей. Она отметила, что такие комментарии поступали от пользователей, смотревших ее ролики в Telegram-канале с юмористами «Круги на полях».

«Я один раз прочитала, и у меня сердце для людей закрылось. (...) Я в таком *** [шоке] была от того, что мне писали», — призналась Яровицына. Она добавила, что с тех пор старается не читать комментарии в интернете.

Мейханаджян же призналась, что после выхода ее первого монолога в «Женском Stand Up» зрители высмеяли ее фигуру в комментариях в интернете. Кроме того, юмористка рассказала, что тоже сталкивалась с травлей из-за внешности в школьные годы. «Мои одноклассники сделали группу, где были мемы про меня. Типа моя фотка [и подпись]: "Пройдут недели и года, не похудею никогда". (...) И там было столько вообще этих картинок, фотографий», — вспомнила она.

Ранее Яровицына рассказала о работе в «Женском Stand Up». Юмористка раскрыла, что писать материал для выпусков участницам проекта помогают специальные авторы.

