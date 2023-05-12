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18:13, 12 мая 2023Интернет и СМИ

Участница популярного шоу на ТНТ раскрыла закулисье проекта

Участница «Женского Stand Up» Яровицына рассказала, что писать шутки ей помогают авторы

Кадр: ТНТ Смотри еще! / Youtube

Участница популярного шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Зоя Яровицына раскрыла закулисье проекта. В YouTube-программе «Надкаст» юмористка рассказала, что шутки, которые звучат в эфире передачи, участники придумывают вместе с авторами.

Яровицына рассказала, что писать материал для выпусков «Женского Stand Up» участникам проекта помогают специальные авторы. «Эти шутки сразу присваиваются в этот же момент: днем мы вместе написали, пацаны что-то вкинули, я вечером уже выступила с ними, и зачастую я даже не помню, где чья добивка, — в моей голове это все мое», — отметила участница шоу.

По словам юмористки, она запоминает, что шутка в ее монологе была придумана не ею только в том случае, если она получает очень сильный отклик от аудитории. «Если это был дикий болт, который всех разорвал, и потом он еще разорвал на проверочном концерте, то я помню, кто писал», — пояснила она.

Ранее Яровицына рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время участия в проекте Stand Up на канале ТНТ. Юмористка призналась, что зрители зачастую прохладно принимали ее, так как ожидали выступлений более известных на тот момент юмористов.

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Олег Давыдов
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