Участница популярного шоу на ТНТ раскрыла закулисье проекта

Участница «Женского Stand Up» Яровицына рассказала, что писать шутки ей помогают авторы

Участница популярного шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Зоя Яровицына раскрыла закулисье проекта. В YouTube-программе «Надкаст» юмористка рассказала, что шутки, которые звучат в эфире передачи, участники придумывают вместе с авторами.

Яровицына рассказала, что писать материал для выпусков «Женского Stand Up» участникам проекта помогают специальные авторы. «Эти шутки сразу присваиваются в этот же момент: днем мы вместе написали, пацаны что-то вкинули, я вечером уже выступила с ними, и зачастую я даже не помню, где чья добивка, — в моей голове это все мое», — отметила участница шоу.

По словам юмористки, она запоминает, что шутка в ее монологе была придумана не ею только в том случае, если она получает очень сильный отклик от аудитории. «Если это был дикий болт, который всех разорвал, и потом он еще разорвал на проверочном концерте, то я помню, кто писал», — пояснила она.

Ранее Яровицына рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время участия в проекте Stand Up на канале ТНТ. Юмористка призналась, что зрители зачастую прохладно принимали ее, так как ожидали выступлений более известных на тот момент юмористов.