Назван самый вредный сыр для сердца

Диетолог Круглова назвала пармезан самым вредным сыром для сердца

Врач-диетолог Наталья Круглова назвала пармезан самым вредным сыром для сердца. Об этом сообщает «Москва 24».

По ее словам, в зрелых твердых сырах много жира и соли. Специалист посоветовала ограничивать такие продукты в рационе. «Повышенное содержание насыщенных жиров в питании — это риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклероза, что приводит в дальнейшем к инфаркту и инсульту», — сказала она.

Диетолог отметила, что наименее опасным для здоровья считается сыр фета. Она подчеркнула, что в нем содержится не так много вредных компонентов. По ее словам, в день можно употреблять не больше 40 граммов этого продукта.

Ранее врач-диетолог назвала оптимальное для пожилых людей количество приемов пищи в день. По ее словам, люди старшего возраста должны питаться от пяти до шести раз в день, так как это позволит им получить все необходимые полезные вещества из разных групп продуктов.