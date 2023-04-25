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19:18, 25 апреля 2023Забота о себе

Пожилым людям назвали оптимальное количество приемов пищи

Диетолог Королева рекомендовала людям старшего возраста питаться пять-шесть раз в день

Фото: Cade Martin / CDC / Unsplash

Люди старшего возраста должны питаться от пяти до шести раз в день, рекомендовала российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Свое мнение она выразила в беседе с «Москвой 24».

Королева назвала такое количество приемов пищи оптимальным для пожилых людей, так как это позволит им получить все необходимые полезные вещества из разных групп продуктов. Также, по ее мнению, такой подход к питанию поможет поддержать скорость метаболических процессов и положительно скажется на здоровье микробиома кишечника.

Именно при таком количестве приемов пищи организм получает необходимые витамины, минералы, растительную клетчатку из разных групп продуктов. В один или два приема пищи невозможно сделать рацион настолько разнообразным

Маргарита Королеваврач-диетолог, доктор медицинских наук
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По словам диетолога, допускается и четыре приема пищи в сутки, но такое количество подойдет лишь для людей, которые просыпаются после десяти утра. При этом завтракать необходимо в течение часа после пробуждения, чтобы запустить метаболизм, а ужинать не позднее семи вечера, отметила Королева.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова перечислила продукты питания, провоцирующие изжогу. Она посоветовала людям с подобными проблемами с желудком исключить из рациона алкоголь и газированные напитки, а также специи и пряности.

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Наталья Обрядина
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