Нутрициолог назвала вызывающие изжогу продукты

Нутрициолог Гусакова: из рациона при изжоге надо исключить кофе, фастфуд, лук, капусту

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что одной из основных причин возникновения изжоги является нерациональное питания. В интервью «Газете.Ru» врач назвала вызывающие неприятные ощущения продукты и посоветовала исключить их из рациона.

«Первое, от чего стоит отказаться, это алкоголь и газированные напитки. Кофеин провоцирует расслабление пищевого сфинктера, поэтому стоит сократить употребление кофе, крепкого чая и шоколада. К изжоге способны привести фастфуд, любые блюда, приготовленные во фритюре», — объяснила нутрициолог.

Кроме того, из рациона стоит вычеркнуть острые блюда, специи, пряности, так как они повышают секрецию желудочного сока. Его излишки могут попадать в пищевод и вызывать неприятное жжение, отметила врач.

Негативное влияние на ЖКТ оказывают также лук, чеснок, горчица. А повышать кислотность желудка могут кислые овощи и фрукты. К примеру, томаты, цитрусовые, недозревшие ягоды.

Свежая выпечка, капуста и бобовые провоцируют повышенное газообразование, за счет этого у человека может возникнуть изжога, заключила Гусакова.

Диетолог Наталья Круглова 26 февраля назвала самый вредный продукт для завтрака. По ее словам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует обращать внимание на продукты, способные вызвать дискомфорт при употреблении на пустой желудок — в частности, сок цитрусовых. Он стимулирует выработку соляной кислоты, из-за чего появляется изжога.

Также врач не рекомендовала пить крепкий кофе и сладкую газировку из-за повышенного содержания сахара.