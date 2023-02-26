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08:15, 26 февраля 2023Забота о себе

Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

«Прайм»: диетолог Круглова посоветовала не употреблять цитрусовые на голодный желудок

Фото: Felix Kästle / Global Look Press

Диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова в беседе с агентством «Прайм» назвала самый вредный продукт для завтрака.

По словам Кругловой, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует обращать внимание на продукты, способные вызвать дискомфорт при употреблении на пустой желудок — в частности, сок цитрусовых. Он стимулирует выработку соляной кислоты, из-за чего появляется изжога.

Помимо этого, не рекомендуется пить крепкий кофе и сладкую газировку из-за повышенного содержания сахара. Также не стоит употреблять сдобную выпечку — она провоцирует изжогу, тяжесть и вздутие. И, конечно, натощак врачи не рекомендуют пить алкоголь — это удар по всем органам и системам, подчеркнула нутрициолог.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева назвала продукты с нулевой и отрицательной калорийностью. «Например, в кусочке огурца 10 ккал, а на пережевывание и переваривание мы тратим 15 ккал — получается продукт с отрицательной калорийностью», — сказала диетолог.

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Юлия Мискевич
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