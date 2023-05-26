140-метровое колесо обозрения с людьми остановилось на ВДНХ в Москве

SHOT: на ВДНХ в Москве остановилось 140-метровое колесо обозрения с людьми

В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы» с людьми в кабинках. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Высота аттракциона составляет 140 метров. Сколько людей находятся сейчас в открытых кабинках не уточняется, однако известно, что всего колесо вмещает до 1,5 тысячи человек. Прямо сейчас проводится операция по спасению застрявших на нем москвичей.

По информации канала, причиной остановки колеса обозрения могла стать резкая смена температурных режимов. Восстановительные работы уже ведется. Аттракцион может вновь заработать уже сегодня.

Это уже не первый такой инцидент с колесом обозрения «Солнце Москвы» за последнее время. В марте оно остановилось из-за снега, налипшего на датчик безопасности. Никто из гостей аттракциона не пострадал.