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11:52, 26 мая 2023Россия

Глава Удмуртии прокомментировал отставку мэра Ижевска

Глава Удмуртии Бречалов: Бекмеметьев после ухода с поста мэра Ижевска остается в команде
Олег Бекмеметьев

Олег Бекмеметьев. Фото: сайт администрации Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал отставку мэра Ижевска Олега Бекмеметьева., заявив, что он остается в команде. Его слова приводит ТАСС.

«Важно отметить и эффективное управление имущественным комплексом муниципалитета, прошедшую в аппарате административную реформу. (…) Безусловно, Олег Бекмеметьев остается в команде, уверен, у него все получится», — сказал он.

Бречалов добавил, что Бекмеметьеву пришлось бороться с проблемами, которые копились годами. Например, перед ним стояли задачи в сфере реализации национальных проектов.

Об отставке Бекмеметьев сообщил 26 мая, Он объяснил, что переходит на другую работу и сложил полномочия по собственному желанию. Политик не уточнил, на какую конкретно работу он переходит.

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Анастасия Шейкина
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