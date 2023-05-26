На Кипре приняли закон об уголовной ответственности за уговоры не менять пол

На Кипре решили сажать в тюрьму за уговоры не менять пол. Парламент страны ввел уголовную ответственность за «конверсионную терапию», направленную на подавление или устранение гендерной идентичности. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Теперь закон квалифицирует как уголовное преступление любые действия, методы или услуги любого лица, направленные на преобразование, подавление или уничтожение сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения любого лица.

Автор инициативы депутат от партии «Акель» Гиоргос Кокумас заявил, что конверсионная терапия — это практика, представляющая собой физическое и психическое насилие, основными жертвами которого являются несовершеннолетние и подростки. Теперь любой, кто будет признан виновным в применении таких методов, подлежит тюремному заключению на срок до двух лет или штрафу в размере до пяти тысяч евро.

Однако в последний момент перед принятием закона была внесена поправка, согласно которой священникам по-прежнему будет разрешено проводить исповеди и давать советы гомосексуалам. Поправка появилась после лоббирования со стороны церкви.

В январе 2022 года Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило уголовное наказание для людей, практикующих терапию по изменению ориентации или гендерной идентичности представителей ЛГБТ. Так называемая конверсионная терапия, которая, по мнению практиков, помогает излечить людей от нетрадиционной сексуальной ориентации, теперь будет караться лишением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч евро. Если терапия будет направлена против несовершеннолетних, наказание может увеличиться до трех лет лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.