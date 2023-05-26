Лавров усомнился в способности Атлантического океана защитить США

Глава МИД Сергей Лавров усомнился в способности Атлантики гарантировано защитить США

Соединенные Штаты заблуждаются, напрасно считая Атлантический океан гарантией своего самосохранения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Видео со словами главы МИД опубликовал Telegram-канал «Зарубин».

«Это сильное заблуждение, если они пытаются подвести мир к черте Третьей мировой войны», — подчеркнул Лавров.

По мнению дипломата, Вашингтон как жертва этого заблуждения «науськивает своих сателлитов европейских на Российскую Федерацию, считая, что ему все сойдет с рук».

Ранее Лавров заявил, что страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине. Он отметил, что такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.