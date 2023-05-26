Минобороны России заявило о сборе на Украине штаммов вируса птичьего гриппа

Минобороны России заявило, что на Украине собирались штаммы вируса птичьего гриппа

На территории Украины собирались штаммы вируса птичьего гриппа, которые способны преодолеть межвидовой барьер. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

В Минобороны уточнили, что в стране, в частности, собирался штамм H5N8, летальность которого составляет до 40 процентов. По информации Кириллова, заказчиком этого был Пентагон.

Как сообщил начальник Войск РХБЗ, на фоне действий Киева вызывает озабоченность рост заболеваемости гриппом птиц в России. Так, с начала года в стране специалисты зафиксировали 32 вспышки птичьего гриппа. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин на территории 11 районов города, так как в одном из них обнаружили птиц, зараженных высокопатогенным штаммом птичьего гриппа.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с «Лентой.ру» описал возможный сценарий пандемии птичьего гриппа. По его словам, от человека к человеку этот вирус практически не передается, но он может этому научиться через несколько случайных мутаций.