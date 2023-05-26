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16:05, 26 мая 2023Мир

Глава Минобороны Сербии подтвердил выдвижение армии к границе с Косово

Министр обороны Сербии Вучевич подтвердил срочное выдвижение армии к границе с Косово

Фото: Ministry of defence Republic of Serbia

Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил в Twitter срочное выдвижение армии к границе с самопровозглашенным Косово.

«Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашими вооруженными силами Александар Вучич подписал указ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до наивысшего уровня и приказал им оперативно выдвигаться в направлении административной линии с Косово и Метохией», — сказано в сообщении.

Ранее Александр Вучич привел армию в максимальную готовность из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Глава государства решился на этот шаг из-за насильственных действий косовской полиции, совершаемых в адрес сербского населения в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче.

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Варвара Кошечкина
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