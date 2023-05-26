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15:13, 26 мая 2023Мир

Вучич привел армию в максимальную готовность

Президент Сербии Вучич привел армию в максимальную готовность из-за ситуации в Косове
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич привел армию в максимальную готовность из-за ситуации в самопровозглашенном Косове. Об этом сообщает телеканал Kurir.

Уточняется, что политик подписал приказ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до высшей степени и приказал им срочно двигаться в направлении административной линии с Косовом и Метохией. Отмечается, что глава государства решился на этот шаг из-за насильственных действий косовской полиции, совершаемых в адрес сербского населения в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче.

Лидер страны призвал НАТО предотвратить насилие над сербами.

Как уточняет РИА Новости, причиной стала ситуация на севера Косова, где после местных выборов, которые бойкотировало сербское большинство, мэрами были поставлены албанцы.

До этого в Косове стартовал этап учений Североатлантического альянса, который закончится 2 июня. Учениями руководит Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).

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Анастасия Заикина
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