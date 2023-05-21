В Косово стартовал этап учений НАТО

В самопровозглашенном Косово стартовал этап крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023

В самопровозглашенной Республике Косово стартовал этап крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023. Об этом сообщает РИА Новости.

На торжественном открытии учений должны появиться президент республики Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и министр обороны Арменд Мехай. Отмечается, что руководителем учений является Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).

Министр Мехай заявил, что Косово готово присоединиться к семье НАТО. Этап учений будет проходить до 2 июня на Западных Балканах. В них примут участие семь тысяч военных США и 17 тысяч военнослужащих из 20 стран-членов альянса и государств-партнеров.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать документ о признании Косово до конца своего президентского срока. Глава республики сообщил, что не будет заключать новые соглашения с Приштиной. Так, политик отметил, что его подпись наложила бы на страну юридические обязательства.