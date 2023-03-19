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17:27, 19 марта 2023Мир

Вучич заявил об отказе подписать документ о признании Косова

Вучич заявил об отказе подписать документ о признании Косова до конца президентского срока

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать документ о признании Косова до конца своего президентского срока. Об этом он заявил в воскресенье, 19 марта, в обращении к нации, передает ТАСС.

Глава республики сообщил, что не будет заключать новые соглашения с Приштиной. Так, политик отметил, что его подпись наложила бы на страну юридические обязательства.

«Я управляю страной Сербией, и моя подпись была бы юридически обязывающей для Республики Сербии, поэтому я знаю, под чем поставить свою подпись, а под чем нет. Веду себя ответственно и серьезно», — ответил Вучич журналистам. Известно, что свой пост он должен покинуть в 2027 году.

Ранее в марте Вучич заявил, что Белград и Приштина на переговорах в северомакедонском Охриде достигли соглашения по нескольким пунктам по плану Запада для Косово. По его словам, Приштина обязалась начать формирование сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии.

Пперд этим Вучич отмечал, что власти Сербии не подпишут капитуляцию, не поддержат членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признают его независимость. По его словам, предложение Запада по урегулированию в Косово писали не власти Сербии, а влиятельные политики в Германии и Франции, и США его полностью поддержали.

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Карина Черных
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