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01:10, 19 марта 2023Мир

Вучич заявил о соглашении с Приштиной по нескольким пунктам по Косово

Вучич заявил о достижении соглашения Белградом и Приштиной по нескольким пунктам по Косово
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград и Приштина на переговорах в северомакедонском Охриде достигли соглашения по нескольким пунктам по плану Запада для Косово. Об этом сообщает РИА Новости.

«Некоторые договоренности мы достигли, я удовлетворен этим. Разумеется, это еще не все. Важно сказать, что несколько этих пунктов, о которых мы договорились, станут частью рамок переговоров для обеих сторон, Белграда и Приштины», — сказал сербский лидер.

По словам Вучича, Приштина обязалась начать формирование сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии. «Будут они это делать или нет — неизвестно», — добавил он, пообещав подробно рассказать о результатах переговоров в воскресенье, 19 марта.

Переговоры Вучича с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака продолжались за закрытыми дверями 12 часов.

15 марта спецпредставитель Евросоюза (ЕС) по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил о принятии плана урегулирования по Косово обеими сторонами. По его словам, на данный момент осталось лишь утвердить программу его реализации.

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Марина Совина
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