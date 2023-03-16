Сербия выразила надежду на укрепление отношений с США

Премьер Сербии Брнабич: Белград надеется на укрепление отношений с Вашингтоном

Белград выражает надежду на укрепление отношений с Вашингтоном. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передает ТАСС.

«Сербия твердо привержена развитию сотрудничества с США. Этому способствует растущий приток инвестиций американских компаний, растущий торговый обмен товарами и услугами и традиционно значительная финансовая поддержка посредством различных программ помощи в целях развития», — заявила премьер по итогам переговоров с директором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

Ранее стало известно, что Вашингтон готов оказать Белграду экономическую и дипломатическую поддержку, если Сербия присоединится к санкциям против России. По словам специального посланника США по Сербии и Косово Габриэля Эскобара, для Белграда невыгодно в этом вопросе быть в стороне от европейского сообщества.