Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:38, 10 марта 2023Мир

Вучич отказался капитулировать в вопросе независимости Косово

Вучич заявил, что Сербия не подпишет капитуляцию и не поддержит членство Косово в ООН
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Johanna Geron / Reuters

Власти Сербии не подпишут капитуляцию, не поддержат членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признают его независимость. Об отказе заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

«Сербия не согласится и не будет молчать по вопросу вступления так называемого Косово в ООН, не признает его никаким образом», — заявил сербский лидер в эфире TV Happy.

По его словам, предложение Запада по урегулированию в Косово писали не власти Сербии, а влиятельные политики в Германии и Франции, и США его полностью поддержали.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство страны готово обсуждать реализацию плана Евросоюза по урегулированию в Косово, кроме пункта о признании независимости республики. По его словам, Белград готов обсуждать реализацию многих положений из плана по Косово, кроме «взаимного признания республики и ее вступления в НАТО».

В феврале Сербия и Косово поддержали соглашение, которое позволяет перемещаться их жителям по территории друг друга с внутренними паспортами. Как отметил глава Европейского парламента Жозеп Боррель, лидеры Сербии и Косова согласились, что переговоры по предложенному ЕС соглашению не требуются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава ЦРУ дал прогноз по Украине
Вучич отказался капитулировать в вопросе независимости Косово
Долговременный COVID связали с малоподвижным образом жизни
Протестующие в Тбилиси анонсировали проведение новой акции
Магнус Карлсен проиграл занимающему 336-е место в рейтинге FIDE россиянину
В Москве объявили об акции по комплексной вакцинации собак
США призвали мировых трейдеров не бояться торговать нефтью из России
Европа захотела освободить свой рынок от российского СПГ
Байден назвал Трампа будущим президентом США и перекрестился
В США предложили запретить импорт урана из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.