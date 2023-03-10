Вучич отказался капитулировать в вопросе независимости Косово

Вучич заявил, что Сербия не подпишет капитуляцию и не поддержит членство Косово в ООН

Власти Сербии не подпишут капитуляцию, не поддержат членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признают его независимость. Об отказе заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

«Сербия не согласится и не будет молчать по вопросу вступления так называемого Косово в ООН, не признает его никаким образом», — заявил сербский лидер в эфире TV Happy.

По его словам, предложение Запада по урегулированию в Косово писали не власти Сербии, а влиятельные политики в Германии и Франции, и США его полностью поддержали.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство страны готово обсуждать реализацию плана Евросоюза по урегулированию в Косово, кроме пункта о признании независимости республики. По его словам, Белград готов обсуждать реализацию многих положений из плана по Косово, кроме «взаимного признания республики и ее вступления в НАТО».

В феврале Сербия и Косово поддержали соглашение, которое позволяет перемещаться их жителям по территории друг друга с внутренними паспортами. Как отметил глава Европейского парламента Жозеп Боррель, лидеры Сербии и Косова согласились, что переговоры по предложенному ЕС соглашению не требуются.