Сербия и Косово поддержали паспортное соглашение

Сербия и Косово разрешили перемещаться по территориям друг друга с внутренними паспортами

Сербия и Косово поддержали соглашение, которое позволяет перемещаться их жителям по территории друг друга с внутренними паспортами. Об этом сообщил глава Европейского парламента (ЕП) Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Как отметил Боррель, лидеры Сербии и Косова согласились, что переговоры по предложенному ЕС соглашению не требуются. «Они выразили свою готовность начать имплементацию соглашения, но потребуются дополнительные переговоры, чтобы определить конкретные детали этого процесса», — сказал он. Текст соглашения вскоре будет опубликован, добавил глава ЕП.

При этом отмечается, что Боррель не уточнил, подписали ли стороны документ. В то же время глава ЕП сообщил, что созовет новую встречу в середине марта.

В феврале президент Сербии Александр Вучич заявил, что Западу остается только мечтать о признании Белградом независимости Приштины. До этого он назвал отказ признавать независимость Косова окончательным решением.