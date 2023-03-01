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04:03, 1 марта 2023Мир

Вучич заявил о готовности обсуждать план Запада по Косово

Вучич: Сербия готова обсуждать план ЕС по Косово, кроме пункта о признании независимости

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство страны готово обсуждать реализацию плана Евросоюза по урегулированию в Косово, кроме пункта о признании независимости республики. Об этом сообщает ТАСС.

Политик отметил, что он совместно с премьером Косово Альбином Курти не достигли договоренности по «франко-германскому» плану урегулирования на переговорах 27 февраля.

По словам Вучича, Сербия готова обсуждать реализацию многих положений из плана по Косово, кроме «взаимного признания республики и ее вступления в НАТО». Вучич указал, что уведомил об этом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлеру Германии Олафа Шольца.

В феврале Вучич заявил, что Западу остается только мечтать о признании Белградом независимости Приштины. «Взаимное признание [Белграда и Приштины] — мечтайте об этом. Да здравствует Сербия!» — сказал Вучич. Таким образом он прокомментировал высказывание помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эксобара, отметившего, что итогом переговоров Косово и Сербии должно стать взаимное признание.

Марина Совина
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