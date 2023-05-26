В России стали потреблять больше цемента

«Ъ»: объем потребления цемента в России вырос на восемь процентов до 5,4 миллиона тонн

В период начала строительного сезона в России вырос объем потребления цемента. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Союзцемента».

В организации подсчитали, что в апреле 2023 года объем потребления цемента достиг 5,4 миллиона тонн, а объем производства — 5,2 миллиона тонн. Годовая динамика достигла восемь и четыре процента.

При этом с октября 2022 года производство и потребление цемента сокращались. Однако в марте 2023-го в стране стали потреблять на 2,2 процента больше цемента, чем в аналогичный период 2022 года — объем вырос до 4,7 миллиона тонн. Однако по итогам года, согласно прогнозам, потребление цемента в стране может снизиться на 10 процентов.

Эксперты объяснили нынешнее повышение показателей увеличением объема строительных работ, в частности в стране стали возводить больше малоэтажных домов. Так в январе-марте объем стройки в России вырос на 8,8 процента до 2,26 триллиона рублей.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленная палата (ТПП) заявили, что контроль за качеством выпускаемого в России цемента необходимо усилить, актуальность этой проблемы стала особенно очевидна после разрушительного землетрясения в Турции.