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13:05, 22 февраля 2023Экономика

Российские производители цемента предупредили о его качестве

Российские производители цемента попросили власти усилить контроль за его качеством

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Контроль за качеством выпускаемого в России цемента необходимо усилить, актуальность этой проблемы стала особенно очевидна после разрушительного землетрясения в Турции. С такой просьбой к властям намерены обратиться Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленная палата (ТПП), сообщает «Коммерсантъ».

Предложение вернуть госконтроль и надзор в сфере за обращением продукции, используемой, в том числе, в стройиндустрии, содержится в письме, разосланном членам комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию.

В «Союзцеменете» (объединяет компании, на долю которых приходится 80 процентов всего выпуска в России) пояснили, что в первую очередь оно касается проблемы с качеством цемента. В организации напомнили, что в Турции полностью или частично были разрушены 42 тысячи объектов, большинство из которых построены без проверки используемых материалов.

В 2017–2020 годах проверки цемента в точках сбыта проводил Росстандарт. Но с началом пандемии COVID-19 на них наложили мораторий, а с 2021 года вступил в силу закон о госнадзоре, который и вовсе прекратил полномочия Росстандарта. В результате по состоянию на 2023 год на рынке нет единого контролирующего органа. Выборочные проверки могут проводить только органы обязательной сертификации, которые проводят лабораторные исследования продукции.

Представитель «Цемроса» (ранее «Евроцемент») подчеркнул, что необходим жесткий контроль продукции. Он указал на возросшую долю фальсификата на рынке, что снижает спрос на их продукцию. Акционер стройкомпании Vira Александр Савельев не исключил, что контрафактный цемент может занимать четверть объема на рынке.

По данным РСПП, в 2022 году на рынке было представлено 3,16 миллиона тонн контрафактного цемента и 4 миллиона тонн сухих строительных смесей неизвестного качества. В целом по стране было выпущено 60,8 миллиона тонн, подсчитали в СМПРО.

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Эксперт комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий при Минстрое Владислав Ткаченко признал, что проблема с качеством цемента может привести к разрушению зданий, авариям, затоплениям и пожарам. В свою очередь президент координационного совета ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» Михаил Богданов назвал другую проблему устойчивости жилья — в стране нет актуальных карт сейсмической опасности. В настоящее время используются комплекты, разработанные в 1990-х годах, хотя их требуется обновлять не реже, чем раз в 20-25 лет.

В декабре прошлого года стало известно, что крупнейший производитель цемента в мире, швейцарская Holcim, передаст российский бизнес местному менеджменту. Причиной такого решения стало начало боевых действий на Украине. Компания еще в марте приостановила все инвестиции в РФ.

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Платон Щукин
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